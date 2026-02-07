Maxi tamponamento in A12 tra Rapallo e Chiavari: sei mezzi coinvolti

Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante nel tratto compreso tra Rapallo e Chiavari il direzione Livorno il traffico è rimasto bloccato per quasi due ore per un incidente tra sei autovetture, avvenuto all’ altezza del km 34+300.

E’ successo intorno alle 14.30. Sul posto sono giunti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco ed i soccorsi sanitari e meccanici.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia stradale, il maxi incidente sarebbe stato causato dalla grandinata che si è abbattuta sulle strade del Tigullio nel primo pomeriggio. A causa del maltempo un automobilista uscendo dalla galleria avrebbe perso il controllo a causa della visibilità azzerata. E i veicoli dietro l’hanno tamponato.

Non ci sono feriti gravi. Il bilancio finale è di sei feriti trasportati in codice giallo e di una ragazzina portata in codice verde.

Anche in senso inverso, in direzione Genova si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto nella stessa tratta.

Alle 16.20 sulla tratta in direzione Livorno si registrano 4 km di coda.