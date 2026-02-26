  • News24
Nel pomeriggio

Incidente auto-scooter a Sestri Levante, 18enne portato al San Martino con l’elicottero

Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita

elisoccorso vvff

Sestri Levante. Un ragazzo di 18 anni è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale San Martino dopo un incidente avvenuto in via Mazzini, a Sestri Levante.

Il diciottenne viaggiava a bordo di uno scooter e, durante una svolta, è stato colpito da un’auto. Stando a quanto accertato dai carabinieri, intervenuti sul posto, ha provato a superare sulla sinistra nel momento in cui la macchina stava girando.

Soccorso, è stato prima affidato all’ambulanza e poi all’elicottero per il trasporto a Genova. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

