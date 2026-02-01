  • News24
Sedicenne cade con lo scooter sull’Aurelia: ferite alle gambe e ricovero al pronto soccorso

Immediato l'intervento dei medici del 118 e delle ambulanze della zona, arrivate sul posto in codice rosso

Genova. Momenti di apprensione la scorsa notte a Cavi di Lavagna, dove un sedicenne è rimasto coinvolto in un brutto incidente mentre percorreva l’Aurelia con il suo scooter.

L’episodio è avvenuto intorno alle 23. Ancora da definire la dinamica dell’accaduto, non si esclude si tratti di un incidente autonomo: il giovane centauro ha riportato ferite e traumi agli arti inferiori.

Immediato l’intervento dei medici del 118 e delle ambulanze della zona, arrivate sul posto in codice rosso. Dopo essere stato stabilizzato il ragazzo è stato trasportato dai militi della Croce Verde di Sestri Levante presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna in codice giallo.

