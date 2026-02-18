  • News24
Incidente

San Fruttuoso, uomo travolto da uno scooter in via Giacometti: è in gravi condizioni

È stato colpito mentre attraversava fuori dalle strisce pedonali: ha riportato un trauma cranico e un'importante emorragia

Generico febbraio 2026

Genova. Grave incidente nel tardo pomeriggio in via Giacometti, nel quartiere di San Fruttuoso: un uomo di circa 75 anni è stato travolto da uno scooterista mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali.

È successo poco prima delle 17.00 nei pressi di piazza Martinez, proprio davanti alla sede della Squadra Emergenza che è intervenuta immediatamente coi propri militi.

L’uomo è apparso fin da subito in gravi condizioni, non del tutto cosciente, con un trauma cranico e un’importante emorragia. Sul posto, oltre alla polizia locale per la gestione del traffico e i rilievi necessari ad accertare la dinamica, anche l’automedica Golf 1 del 118.

Il personale sanitario ha posizionato l’infortunato su una barella spinale e lo ha stabilizzato in attesa del trasporto all’ospedale.

Notizia in aggiornamento

 

