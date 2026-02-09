Incidente tra più mezzi a Sampieradena, tre feriti e problemi alla viabilità

Genova. Incidente stradale nella prima mattina di oggi, lunedì 9 febbraio, a Sampierdarena, all’altezza della rotonda di largo Jursé.

Tre persone sono rimaste ferite in un tamponamento tra altrettanti veicoli fra cui un’automobile praticamente andata distrutta.

Il fatto è avvenuto poco prima della 6. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’automedica del 118 e ambulanze, i vigili del fuoco – per liberare la carreggiata dai mezzi incidentati – e la polizia locale, per i rilievi e per regolare il traffico.

In via Pieragostini è stato installato un senso unico alternato per tutta la durata dell’intervento del carroattrezzi.

I tre feriti sono stati trasportati in codice giallo ai pronto soccorso degli ospedali al San Martino, Galliera e Villa Scassi.