Genova. Ancora un pedone investito sulle strade genovesi, questa volta in piazza Alimonda, alla Foce.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9. Alla guida del mezzo a due ruote una donna di 30 anni, che da via Invrea stava svoltando in piazza Alimonda. Il pedone, un 55enne, in quel momento stava attraversando fuori dalle strisce ed è stato colpito in pieno.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa e della Squadra Emergenza, che hanno accompagnato sia la scooterista sia il pedone all’ospedale San Martino. Quest’ultimo è arrivato in codice giallo con diversi traumi, la trentenne ha alcune escoriazioni e la frattura del polso. Presente la polizia locale per i rilievi.