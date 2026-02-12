Genova. Disagi e code sulle autostrade A7 e A10 giovedì pomeriggio dopo che un camion è finito appoggiato contro la parete della galleria Promontorio.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, tra il bivio con A10 e la barriera Genova Ovest. L’autista del camion, per ragioni da chiarire, ha perso il controllo del mezzo pesante e andando a sbattere ha danneggiato gran parte della parte della galleria.

Nell’incidente il semirimorchio è rimasto in bilico, ed è stato necessario chiedere l’intervento di un carro soccorso. Sul posto la polizia stradale, il conducente è rimasto lievemente ferito ed è stato accompagnato in ospedale in codice giallo.