Incidente in galleria sull’autostrada A6, auto “scoperchiata” ma nessun ferito grave

Lo schianto è avvenuto intorno alle 13 tra Savona e Altare

Altare. Incidente sull’autostrada A6 Torino – Savona nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio.

Nel sinistro, avvenuto in una galleria poco prima del casello di Altare, in direzione Nord, è rimasta coinvolta un’auto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro.

Sul posto l’intervento dei soccorritori, i militi della Croce Oro Mare di Savona, e le forze dell’ordine, la Polstrada, per i rilievi del caso.

Nonostante il veicolo abbia subito danneggiamenti – l’auto è rimasta praticamente scoperchiata – non ci sono stati feriti gravi.

