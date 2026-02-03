Incidenti e traffico intenso: mattinata di code sulle autostrade genovesi

Genova. Ancora una giornata difficile per il nodo autostradale genovese alle prese con diversi chilometri di code e di rallentamenti sulle varie tratte provocati dal traffico intenso e alcuni incidenti.
Problemi già alle prime luci dell’alba con un incidente in A26, tra Masone e Voltri, dove un camion ha urtato la calotta interna di una galleria, scatenando le prime code necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza per la tratta.
Poco dopo le 8, invece, sulla A10 un incidente si è verificato tra Genova Aeroporto e Pegli, in direzione di Ventimiglia, con un ferito per fortuna non grave: diversi i chilometri di code verso ponente, che si uniscono alle code già presenti sulla tratta ma in direzione del capoluogo ligure per traffico intenso