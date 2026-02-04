Inceneritore, i comitati liguri salgono sulle barricate: “Legge prevede dibattito pubblico con i territori”

Genova. Mentre si attende che dai palazzi arrivi una “intenzione” per quanto riguarda l’impiantistica per la famigerata “chiusura del ciclo” dei rifiuti, i comitati di tutta la regione, ancora una volta uniti, rilanciano la loro battaglia, attrezzando la barricata del percorso pubblico, previsto dalla normativa in materia di costruzione opere particolarmente impattanti.

La posizione è stata ribadita in una nota stampa sottoscritta da oltre 70 realtà territoriali, tra comitati e associazioni, che da tempo si sono organizzate in un coordinamento regionale che copre tutto il territorio regionale: la Rete Liguria Bene Comune. Il comunicati arriva dopo la “Commissione Ambiente e Territorio convocata d’urgenza martedì 3 febbraio 2026 in merito all’imminente decisione del governo regionale di produrre in fretta e furia una manifestazione d’interesse sul fine ciclo dei rifiuti” durante la quale “ancora una volta non abbiamo risposte”, scrivono i comiatti.

“Ribadiamo ancora una volta che l’incenerimento dei rifiuti, anche se effettuato da termovalorizzatori di ultima generazione, rilascia comunque grosse quantità di inquinanti molto dannosi per la salute umana e per l’ambiente – si legge nella nota stampa – L’economia circolare rimane l’unica soluzione possibile soprattutto in un’Europa carente di materie prime, e il cassonetto dell’immondizia deve essere considerato come una “miniera urbana” da cui estrarre le materie prime seconde, ovvero materiali ottenuti dal riciclo, recupero o rigenerazione di rifiuti, scarti di produzione o prodotti a fine vita, che vengono reintrodotti nei processi produttivi al posto di risorse vergini, riducendo il consumo di materie prime primarie (estrattive), i costi e soprattutto l’impatto ambientale”.

Durante la commissione è stato presentato un promemoria in cui ricorda la nascita della Rete Liguria “Contro i progetti “calati dall’alto” del pregiudicato ex governatore Giovanni Toti e contro i progetti dell’ex sindaco di Genova Marco Bucci (ora governatore della Regione Liguria) e pretendiamo venga applicata la legge. Nello specifico esigiamo, sempre nel caso in cui si decida di portare avanti la costruzione di un impianto di incenerimento dei rifiuti sul territorio ligure (che sia Ferrania o Scarpino), venga rispettato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina il dibattito pubblico quale strumento di partecipazione nelle fasi di programmazione e progettazione di opere pubbliche di particolare rilevanza, confermando la centralità del coinvolgimento preventivo delle comunità interessate”.

La normativa, infatti, prevede un percorso pubblico strutturato che possa mettere a sistema le valutazioni e le osservazioni delle comunità territoriali: “L’omissione costituirebbe una violazione di legge e se l’amministrazione dovesse procedere comunque con l’approvazione del progetto, l’avvio della gara o l’affidamento dei lavori, senza aver svolto il dibattito pubblico, gli atti possono essere annullabili per violazione di legge e difetto di partecipazione procedimentale, impugnabili da cittadini, associazioni, comitati ed enti territoriali. Verrebbe chiesto l’intervento della Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico volto a richiamare formalmente l’amministrazione, chiedere chiarimenti e segnalare la violazione al Ministero competente”

“In sintesi – concludono i comitati – se la Regione Liguria non dovesse avviare il dibattito pubblico, saremmo davanti a un vizio procedurale grave con il rischio di annullamento degli atti e non potremmo più parlare di democrazia, purtroppo già più volte messa in discussione nei fatti con (per esempio) la totale indifferenza a proposte alternative, ma di tirannia”