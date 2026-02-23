  • News24
In mattinata

Incendio in via Shelley, le fiamme partite dalla cucina: in salvo una famiglia

La strada è stata chiusa per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso

Genova. Paura lunedì mattina in un appartamento in via Shelley, sopra corso Europa, per un incendio scoppiato un un appartamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno subito portato all’esterno i residenti e hanno avviato le operazioni di spegnimento. La strada è stata chiusa per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Il rogo è partito dalla cucina, e i vigili del fuoco sono riusciti a domarlo prima che provocasse troppi danni.

