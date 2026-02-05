  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Incendio in un appartamento in via Cesarea, inquilina intossicata

La strada è stata chiusa anche ai pedoni. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia locale

Generico febbraio 2026

Genova. Una donna di 63 anni è rimasta intossicata nell’incendio del suo appartamento, in via Cesarea, nel centro città.

L’incendio è divampato poco dopo le 12 al civico 5. Il rogo è partito dalla cucina dell’abitazione, per ragioni da chiarire generando un denso fumo visibile anche all’esterno dell’edificio.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Bianca Genovese, con il distaccamento Carignano.

L’inquilina è stata portata in ospedale, al San Martino, in codice giallo. Precauzionalmente è stata inviata sul posto una seconda ambulanza ma non si segnalano altri feriti.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Circolazione pedonale interdetta nell’area interessata dalle operazioni.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.