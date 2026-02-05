Incendio in un appartamento in via Cesarea, inquilina intossicata

Genova. Una donna di 63 anni è rimasta intossicata nell’incendio del suo appartamento, in via Cesarea, nel centro città.
L’incendio è divampato poco dopo le 12 al civico 5. Il rogo è partito dalla cucina dell’abitazione, per ragioni da chiarire generando un denso fumo visibile anche all’esterno dell’edificio.
Sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Bianca Genovese, con il distaccamento Carignano.
L’inquilina è stata portata in ospedale, al San Martino, in codice giallo. Precauzionalmente è stata inviata sul posto una seconda ambulanza ma non si segnalano altri feriti.
Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Circolazione pedonale interdetta nell’area interessata dalle operazioni.