Incendio in una casa a Campo Ligure, messo in salvo uomo di 80 anni

Genova. Un grave incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in un’abitazione monofamiliare a Langassino, a Campo Ligure. Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha seriamente danneggiato il secondo piano e il tetto dell’edificio.

Il proprietario, un uomo di ottant’anni, provando a rientrare a casa per arginare le fiamme, è rimasto lievemente intossicato. Soccorso dai militi della Croce Rossa di Masone e della Croce Verde di Mele, è stato poi trasferito in via precauzionale all’ospedale San Martino di Genova.

Le operazioni di spegnimento sono state rese complesse dalla viabilità tortuosa della zona. Prezioso l’intervento di alcuni ragazzi del posto che hanno supportato i vigili del fuoco accorsi sul posto con diverse squadre. Le bonifiche andranno avanti nelle prossime ore.