Incendio in un casolare nell’entroterra di Arenzano, operazioni difficili per i vigili del fuoco

I pompieri hanno dovuto allestire diversi metri di tubazione per raggiungere l'edificio e spegnere le fiamme

Arenzano. Un incendio piuttosto impegnativo per i vigili del fuoco è divampato mercoledì sera in via Val Lerone, nell’entroterra di Arenzano.

A prendere fuoco, intorno alle 22.00, è stato un casolare situato in mezzo al bosco, adibito ad abitazione unifamiliare.

Operazioni di spegnimento non facili perché, a causa della località molto impervia, i pompieri hanno dovuto allestire diversi metri di tubazione per raggiungere l’edificio e spegnere le fiamme.

Da quanto risulta finora non ci sono persone coinvolte. Ancora ignote le cause che hanno scatenato il rogo.

