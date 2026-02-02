  • News24
Campo Ligure, spento del tutto l’incendio tetto: anziano ricoverato in ospedale

Generico febbraio 2026

Genova. Si é conclusa solo questa mattina, dopo una notte di lavoro, l’opera di minuto spegnimento dell’incendio tetto sviluppatosi ieri pomeriggio a Campo Ligure, via Valle Langassino. La casa risulta al momento inagibile, spiegano i vigili del fuoco. L’anziano proprietario è stato ricoverato.

Il rogo ha interessato, ieri pomeriggio, il secondo piano dell’abitazione. L’inquilino, un uomo di ottant’anni, era fuori dalla casa ma è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in ambulanza perché ha respirato molto fumo.

Sul posto i vigili del fuoco, arrivati a Campo Ligure con diverse squadre dal distaccamento di Multedo e dalla centrale ma raggiungere la villetta non è stato semplice a causa della strada stretta e tortuosa.

Il Comune di Campo Ligure sulla propria pagina Facebook ha ringraziato tutti quelli che si sono dati da fare per aiutare soccorritori e vigili del fuoco tra cui alcuni ragazzi del paese.

