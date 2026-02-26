Genova. Operazione dei carabinieri forestali giovedì mattina a casa di un imprenditore di Arenzano indagato a piede libero per incendio boschivo doloso per avere dato fuoco a un bosco vicino all’Aurelia per vendicarsi contro un rivale. I militari hanno perquisito la sua abitazione in cerca di elementi che possano essere ricondotti all’incendio.

I fatti risalgono allo scorso 5 gennaio. Il rogo, doloso, era stato appiccato in mattinata, e complice le raffiche di vento a oltre 80 km/h aveva minacciato sia la strada statale, che era stata chiusa per alcune ore, sia i vicini condomini del comprensorio della Pineta. L’ipotesi degli investigatori è che l’incendio sia stato appiccato affinché raggiungesse la proprietà del rivale dell’indagato, che sorge a pochi metri dal fronte.

I carabinieri hanno subito avviato gli accertamenti arrivando all’imprenditore e riuscendo a ricostruire un passato di atti vandalici e intimidatori commessi dal 2024 sino a poche settimane fa.

L’ipotesi è che il responsabile sia sempre lo stesso, l’imprenditore, apparentemente deciso a vendicarsi per una diatriba in sede civile in cui è stato condannato a pagare svariate decine di migliaia di euro di danni.