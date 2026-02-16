Genova. Un camion ha preso fuoco nel primo pomeriggio di lunedì lungo l’autostrada A10, tra i caselli di Genova Aeroporto e Pegli in direzione Savona.
Il traffico è completamente bloccato per consentire prima le operazioni di spegnimento e soccorso e poi quelle, lunghe e complesse della bonifica della sede stradale
. Il conducente del camion si è fermato a lato della carreggiata, in una piazzola di sosta, ed è riuscito a scendere prima che le fiamme si propagassero. Ad alimentarle il carico del camion, bobine di carta: l’incendio ha intaccato anche le barriere fonoassorbenti nel tratto.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. La coda è lunga diversi chilometri e la densa colonna di fumo nero è rimasta a lungo visibile già da una grande distanza e interessa anche le abitazioni che si affacciano sull’autostrada.
Dopo lo spegnimento del rogo, intorno alle 15, la chiusura è stata estesa da Genova Aeroporto all’allacciamento con l’A7 la chiusura temporanea anche per consentire il deflusso in sicurezza del traffico rimasto bloccato in coda, all’interno del tratto chiuso.