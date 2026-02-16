Genova. Un camion ha preso fuoco nel primo pomeriggio di lunedì lungo l’autostrada A10, tra i caselli di Genova Aeroporto e Pegli in direzione Savona.

Il traffico è completamente bloccato per consentire prima le operazioni di spegnimento e soccorso e poi quelle, lunghe e complesse della bonifica della sede stradale

. Il conducente del camion si è fermato a lato della carreggiata, in una piazzola di sosta, ed è riuscito a scendere prima che le fiamme si propagassero. Ad alimentarle il carico del camion, bobine di carta: l’incendio ha intaccato anche le barriere fonoassorbenti nel tratto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. La coda è lunga diversi chilometri e la densa colonna di fumo nero è rimasta a lungo visibile già da una grande distanza e interessa anche le abitazioni che si affacciano sull’autostrada.

Dopo lo spegnimento del rogo, intorno alle 15, la chiusura è stata estesa da Genova Aeroporto all’allacciamento con l’A7 la chiusura temporanea anche per consentire il deflusso in sicurezza del traffico rimasto bloccato in coda, all’interno del tratto chiuso.

Incendio camion in A10, mezzo distrutto dalle fiamme

Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Savona, si consiglia di uscire a Genova Ovest, di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada alla stazione di Genova Pegli. Per le lunghe percorrenze, a chi è diretto verso Torino, si consiglia di percorrere l’A7 verso Nord, quindi la Diramazione Predosa-Bettole per immettersi in A26 verso Nord.