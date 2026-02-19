In giro di notte con un etto di cocaina: a casa ne aveva il doppio e 5mila euro in contanti, arrestato

Genova. I carabinieri della Stazione di Pegli hanno arrestato un italiano 33enne per detenzione droga ai fini di spaccio. I carabinieri, intorno alle 3 del mattino mentre transitavano a Pegli, hanno visto il 33enne, già noto ai militari, in compagnia di una donna.

Insospettiti dalla presenza dei due per strada a tarda notte, i militari dell’Arma li hanno controllati e perquisiti, trovando addosso all’uomo 100 grammi di cocaina, suddivisa in dosi.

A quel punto le operazioni sono state estese a casa del 33enne, dove sono stati trovati e sequestrati: 70 grammi di cocaina in polvere, 80 grammi di cocaina in cristalli, quasi 2 chili di hashish suddivisi in 20 panetti, 700 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, nonché circa 5.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il 33enne è stato arrestato