Immobiliare, Aedes torna a Genova e vara un aumento di capitale da cinque milioni

Genova. Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni, storica società immobiliare fondata a Genova nel 1905 e quotata dal 1924 su Euronext Milan, annuncia il ritorno della propria sede legale e operativa nel capoluogo ligure, segnando un passaggio strategico nel percorso di rilancio del Gruppo.

Il rientro a Genova rafforza il legame con il territorio di origine della società e si inserisce in un progetto di sviluppo che punta a valorizzare nuove opportunità nel settore immobiliare nel nord ovest, contribuendo al dinamismo economico della città e del tessuto imprenditoriale ligure.

Parallelamente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, per l’importo massimo di 5 milioni di euro, mediante emissione di massime 96.032.655 Nuove Azioni Aedes, aventi godimento regolare e medesime caratteristiche di quelle già in circolazione,

Le risorse derivanti dall’aumento di capitale sono funzionali alla realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale 2024-2028 del Gruppo, nonché al rilancio del business mediante una calibrata combinazione di investimenti orientati a raggiungere il breakeven point economico-finanziario e ad ottimizzare e massimizzare la redditività in modo stabile e duraturo nel tempo.

Il periodo di offerta in opzione relativo all’aumento di capitale è previsto dal 2 al 19 febbraio 2026, secondo il calendario stabilito dal mercato.

Negli ultimi mesi Aedes ha rafforzato la propria presenza sul territorio genovese attraverso recenti acquisizioni immobiliari nelle aree di Campi – investimento per € 4,5 mln – e Bolzaneto – investimento per € 3,2 mln – operazioni che contribuiscono alla crescita del portafoglio immobiliare e alla stabilizzazione dei ricavi da locazione.

Il trasferimento della sede a Genova e il rafforzamento patrimoniale segnano quindi una nuova fase per Aedes, orientata alla crescita sostenibile e al consolidamento del proprio ruolo nel settore immobiliare.