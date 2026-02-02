Il Ligorna in pole per la Serie C: testa a testa con il Vado “dei genovesi”

Se la Sampdoria ha reso Sampierdarena il quartiere più noto del calcio italiano, sempre a Genova potrebbe nascere la “frazione” più nota del pallone tricolore. Diciamo frazione ma in realtà Ligorna è, sulla mappa della città, soltanto il nome di una via derivante dalla denominazione di una zona di Struppa.

In questo lembo di terra del lungo Bisagno, si sta scrivendo una delle pagine più belle del calcio dilettantistico ligure. La squadra è al comando del Girone A della Serie D e sembra avere le carte in regola per provare il salto in Serie C.

La società Ligorna è storica, fondata nel 1922, e di fatto, è la “terza squadra di Genova”, come si definisce spesso con orgoglio sulle proprie curatissime pagine social. Il presidente è Alberto Saracco. Imprenditore genovese nel settore della logistica (S&L trasporti), ha creato nel piccolo campo di via Solimano un gioiello sportivo.

Il settore giovanile è il fiore all’occhiello del club con tante formazioni ai vertici delle rispettive categorie regionali. Pian piano anche la prima squadra inizia a beneficiare di questo lavoro. Prima squadra che negli anni si è rinforzata senza particolari rivoluzioni e che sotto la guida di mister Matteo Pastorino sta correndo a una velocità elevatissima.

Matteo Pastorino è stato in un certo senso una scommessa del direttore sportivo Stefano Ricci. Pastorino aveva militato per tanti anni nelle giovanili della Sampdoria come allenatore. Il club del presidente Saracco ha deciso di portarlo nel calcio degli adulti. L’anno scorso un buon posizionamento a ridosso dei playoff. Quest’anno, invece, è stato un crescendo che ha portato nella giornata di ieri la squadra a occupare il primo posto in solitaria.

Per arrivare tra i professionisti, c’è però fa da vincere la concorrenza del Vado in quello che è una sorta di derby tra presidenti genovesi. Il club rossoblù, anch’esso storico visto che è il vincitore della prima Coppa Italia (1922), è guidato da nove anni dalla famiglia genovese dei Tarabotto. Franco di SAAR depositi portuali, è il presidente, Luca è il vicepresidente che condivide il ruolo di direttore sportivo con Paolo Mancuso, la mente dietro al Sestri Levante promosso in Serie C nella stagione 2022/2023. Ed è genovese il main sponsor del club, ovvero Giuseppe “Beppe” Costa: il numero uno di Costa Edutainment. Il colosso che gestisce, tra le varie attività, l’Acquario di Genova. Location suggestiva della cena di Natale dei vadesi.

Stili diversi con Saracco più riflessivo e Tarabotto decisamente vulcanico, sono accomunati dalla grande passione, dalla serietà e generosità con cui gestiscono le rispettive società sportive. Il Vado punta con ambizione alla Serie C. Obiettivo dichiarato dal mercato faraonico dell’estate. Il Ligorna si aspettava di giocare per il vertice ma non di essere così competitivo forse. Per non lasciare nulla di intentato, Ricci ha tesserato nella finestra invernale l’attaccante con 100 presenze in Serie C Dardan Vuthaj.

Il Vado è stato primo in classifica fino a ieri. Ma la stagione è stata comunque turbolenta visto che è arrivato l’esonero di mister Giorgio Roselli (ex giocatore della Sampdoria tra dal 1978 al 1982) nonostante fosse primo in classifica. Nel mirino, un gioco troppo difensivo. Al suo posto il piemontese Marco Sesia.

Alla vigilia dell’ultimo turno di campionato, le due squadre erano appaiate in testa a quota 50 punti. Il turno sembrava favorevole al Vado, impegnato in trasferta contro l’Imperia mentre il Ligorna aveva la difficile trasferta contro il Sestri Levante, terzo a quota 42. Sembravano esserci in presupposti per un allungo del Vado. Invece, il Ligorna ha vinto 1-0 mentre i rossoblù sono stati fermati sul 2 a 2 dai nerazzurri. 53 Ligorna e 51 Vado a dodici giornate dal termine. Lo scontro diretto, vinto all’andata dai genovesi 1-0, è in programma per domenica 15 marzo.

Il Vado ha un pubblico di addetti ai lavori senza una vera e propria tifoseria. Il Ligorna si sta costruendo in casa i sostenitori. Tra le note liete della prima domenica da primi della classe in solitaria, infatti, ci sono i due pullman che hanno portato quasi 200 persone a tifare per Scannapieco e compagni al Sivori di Sestri Levante.

Comunque vada a finire, un presidente genovese festeggerà la promozione in Serie C della sua squadra.