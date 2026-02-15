Il 50° Invernale del Tigullio si chiude nel segno di To Be, Sease, Ariarace e Mary Star of the Sea

Lavagna. To Be (ORC A-B), Sease (ORC C) e Mary Star of the Sea (Rating FIV). Ecco gli equipaggi vincitori al termine delle 13 prove del 50° Campionato Invernale del Tigullio, edizione speciale andata in scena da novembre (con lo speciale preambolo della Tigullio 50 Event) a metà febbraio. Ieri l’ultima prova, oggi lo stop a causa dell’assenza di vento.

“Il bilancio è molto positivo perché ci rendiamo conto che anno dopo anno questa manifestazione cresce in qualità e, oltre a registrare la conferma dei tradizionali partecipanti, vede nuovi innesti – afferma Franco Noceti, presidente del Comitato Circoli Velici del Tigullio – Desidero ringraziare tutti gli equipaggi per quanto fatto vedere in acqua, i membri del COL per il generoso impegno e i partner per l’attenzione riservata. Aggiungo che gli allenamenti del sabato mattina, realizzati con la collaborazione di Venti Sails, sono stati apprezzatissimi”.

Nell’ORC A-B, To Be di Stefano Rusconi (YC Italiano) conquista il successo finale con due punti di margine su Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni (YC Italiano) e cinque su Spirit of Nerina di Giancarlo Borromeo (YC Chiavari). To Be e Chestress3 mantengono anche le prime due posizioni in una seconda manche in cui a distinghersi (terzo complessivo) è anche WB IX di Pietro Bianchi e Gianclaudio Bassetti (YC Parma). Dieci vittorie su tredici prove nell’ORC 3: superbo Invernale per Sease di Giacomo e Franco Loropiana dello YC Costa Smeralda, c’è lotta solo per il secondo posto dove Pomella J (Nicola Vivanet-LNI Santa Margherita Ligure) ha ragione, per una sola lunghezza, di Padawan (Donald Hart-LNI Genova Sestri). Pomella J può rallegrarsi per la leadership conseguita nella seconda manche davanti a Padawan e a J Lab di Garibotto (LNI Chiavari).

Nella classe Rating FIV A affermazione per Ariarace (Azzimonti/Preda-CN Rapallo) mentre la Rating FIV B premia Mary Star of the Sea (Bram Renier). In evidenza anche Alegher…do (Enrico De Marchi-YC Chiavari) .

L’organizzazione del 50° Invernale del Tigullio è stata a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da CN Lavagna, CN Rapallo, CV S. Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S. Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, YC Chiavari, YC Italiano e YC Sestri Levante.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Lavagna, con Venti Sails partner tecnico. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.