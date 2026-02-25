I patronati incontrano la nuova direttrice Inps di Genova: “Se il portale non funziona gravi ricadute sui cittadini”

Genova. Questo pomeriggio i patronati del Cepa di Genova, il raggruppamento che unisce Inca Cgil, Inas Cisl, Ital Uil e Acli, hanno partecipato all’incontro di presentazione della nuova direttrice regionale Inps Valeria Ciferri.

I patronati del Cepa, che in Liguria svolgono oltre il 60% delle pratiche patrocinate, hanno rappresentato alla direttrice in carica dal 1° gennaio le principali problematiche legate al servizio di tutela alla cittadinanza in materia di previdenza e assistenza.

Tra le priorità quella relative al malfunzionamento del portale online dell’Inps, criticità che si protrae da mesi e che sta diventando cronica con interruzioni e rallentamenti ormai a cadenza quotidiana.

“È evidente quali possano essere i disagi operativi e i significativi rallentamenti nell’attività degli uffici e le ricadute sull’utenza: domande di invalidità civile, di pensionamento, sostegno al reddito con le indennità di disoccupazione, congedi di maternità o paternità sono solo alcune delle pratiche ostacolate dal malfunzionamento del portale Inps e molto gravi le ricadute sui cittadini”, spiegano i patronati.

Nell’incontro che si è svolto “in un clima di collaborazione e durante il quale tutti i soggetti del Cepa hanno augurato buon lavoro alla nuova direttrice”, sono state rappresentate anche altre questioni tra cui “il nuovo fenomeno del proliferare incontrollato di patronati nati al solo fine di lucro e l’imminente estensione alle province di Savona e La Spezia della riforma in materia di disabilità. Queste ed altre questioni dovranno essere oggetto di un tavolo di confronto permanente con l’Istituto”, concludono.