Genova. “Vogliamo salario, diritti, dignità e una trattativa vera con la presenza di Usb”. Queste le richieste dei lavoratori GSA, che si occupa del servizio antincendio sulle tratte liguri e piemontesi di Autostrade per l’Italia.

I lavoratori hanno organizzato un presidio davanti alla direzione del primo tronco di Autostrade mercoledì mattina: “Un primo soddisfacente risultato è che una delegazione è stata ricevuta dal direttore del primo tronco autostradale, cui sono state rappresentate tutte le criticità e le immotivate chiusure di GSA nei confronti di Usb e dei numerosi lavoratori rappresentati”, fanno sapere da Usb Lavoro Privato.

Il sindacato ha definito i lavoratori di GSA “calpestati e avviliti con salari da fame”, e ribadito che “solo con la lotta e le giuste rivendicazioni sarà possibile avviare un percorso che porti ad avere, per tutti i lavoratori, un salario dignitoso e migliori condizioni di lavoro, di orario, di sicurezza”.