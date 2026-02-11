  • News24
Protesta

Antincendio in autostrada, presidio dei lavoratori Gsa: “Calpestati e avviliti”

“Vogliamo salario, diritti, dignità e una trattativa vera con la presenza di Usb", sono le richieste dei dipendenti della multiservizi che si occupa di prevenzione antincendio per Aspi

usb presidio gsa autostrade

Genova. “Vogliamo salario, diritti, dignità e una trattativa vera con la presenza di Usb”. Queste le richieste dei lavoratori GSA, che si occupa del servizio antincendio sulle tratte liguri e piemontesi di Autostrade per l’Italia.

I lavoratori hanno organizzato un presidio davanti alla direzione del primo tronco di Autostrade mercoledì mattina: “Un primo soddisfacente risultato è che una delegazione è stata ricevuta dal direttore del primo tronco autostradale, cui sono state rappresentate tutte le criticità e le immotivate chiusure di GSA nei confronti di Usb e dei numerosi lavoratori rappresentati”, fanno sapere da Usb Lavoro Privato.

Il sindacato ha definito i lavoratori di GSA “calpestati e avviliti con salari da fame”, e ribadito che “solo con la lotta e le giuste rivendicazioni sarà possibile avviare un percorso che porti ad avere, per tutti i lavoratori, un salario dignitoso e migliori condizioni di lavoro, di orario, di sicurezza”.

