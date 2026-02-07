Una grandinata improvvisa imbianca le strade di Rapallo

A fare il punto la sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci che ha spiegato che sono in corso “le operazioni di ripristino e messa in sicurezza dell’area”. La sindaca ha ringraziato “la Polizia Locale, la Protezione Civile e Aprica per il pronto intervento, coordinato dall’assessore Fabio Mustorgi”. “Stiamo lavorando – ha aggiunto – per ridurre al minimo i disagi e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.