Improvvisa

Una grandinata improvvisa imbianca le strade di Rapallo

Strade bianche e piccoli allagamenti all'ora di pranzo. Gli operatori del Comune sono al lavoro per ripristinare la sicurezza delle strade

Rapallo. Strade imbiancate e locali allagamenti a Rapallo  a causa di una cellula temporalesca,
In particolare i disagi hanno interessato alcune zone con le strade completamente imbiancate dalla grandine. E’ successo intorno alle 13.
A fare il punto la sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci che ha spiegato che sono in corso “le operazioni di ripristino e messa in sicurezza dell’area”. La sindaca ha ringraziato “la Polizia Locale, la Protezione Civile e Aprica per il pronto intervento, coordinato dall’assessore Fabio Mustorgi”. “Stiamo lavorando – ha aggiunto – per ridurre al minimo i disagi e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.
