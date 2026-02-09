Granarolo, allarme sul muro di Villa Cambiaso: “Abbiamo paura che accada una tragedia”

Genova. Un degrado che va avanti da decenni e preoccupazioni che aumentano tra i residenti, in una zona che si prepara ad altri lunghi mesi di disagi. Torna l’allarme sulle condizioni di Villa Colonna Cambiaso, un tempo sontuosa residenza sulla collina di Granarolo, oggi edificio fatiscente le cui mura di cinta minacciano di crollare su una creusa che è l’unico percorso pedonale per chi abita nel borgo sulle alture della città.

A lanciare l’allarme è Angela Aicardi, storica residente in prima linea per denunciare le difficoltà quotidiane di chi vive in quei luoghi: “Da 15 anni segnalo la pericolosità dei merli di quel muro in salita Granarolo – spiega -. Ho consegnato all’ex sindaco Bucci molte foto, senza riscontro. La stradina è frequentata giornalmente da bimbi che si recano all’asilo, alle scuole primarie e dai ragazzi delle medie“.

Per chi non dispone di auto e moto, la mattonata è l’unico modo di arrivare velocemente a San Teodoro e Principe quando non funziona la cremagliera. Negli ultimi anni i guasti e i periodi di fermo sono stati molteplici, ma nei prossimi mesi è prevista la chiusura totale dell’impianto nella tratta inferiore (Principe-via Bari) per eseguire i lavori di ammodernamento annunciati ormai da due anni. Dunque è prevedibile che diversi residenti decidano di andare a piedi, perlomeno in discesa, oltre a coloro che lo fanno abitualmente.

Aicardi ha segnalato nuovamente la criticità al Comune: “Vi prego di inviare al più presto un esperto per valutare la situazione, prima che accada la tragedia“. Nel 2021, infatti, la tragedia era stata sfiorata: una porzione del muro di cinta era crollata all’altezza del passo del Cardellino. Già da diversi anni la struttura era tenuta in piedi dalle impalcature. Dopo la segnalazione sono comparse alcune transenne, già buttate a terra.

“La villa non è comunale – precisa il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi -. È un immobile privato, ma non si riesce a capire chi siano i proprietari. Il Comune potrebbe fare un’ingiunzione, ma dopo un certo periodo di tempo dovrebbe intervenire. Il rischio vero è che si renda necessario chiudere al transito la salita. Speriamo che la situazione non diventi mai così pericolosa”.

“Il Municipio invia richieste di intervento da almeno quattro-cinque anni, non è mai stato calendarizzato nulla – continua Colnaghi -. Abbiamo fatto fare un sopralluogo all’area tecnica, invieremo una nuova richiesta per capire come fare”. E intanto, mentre si cerca invano chi dovrebbe prendersi cura di quel manufatto, chi percorre salita Granarolo teme ogni giorno per la propria incolumità.