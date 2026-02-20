Gli studenti liguri visitano i lager nazisti, domenica la partenza per la Polonia

Genova. Domenica 22 febbraio la delegazione ligure, composta dagli studenti vincitori dell’ultima edizione del concorso “27 gennaio-Giorno della memoria”, raggiungerà Cracovia, in Polonia, e visiterà il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, uno dei lager costruito dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale dove furono uccise oltre un milione di persone, soprattutto donne, bambini e uomini di origine ebraica. Il viaggio è organizzato dal Consiglio regionale, sulla base della legge regionale n. 9 del 2004 e segue la Seduta Solenne del 22 gennaio scorso.

Il programma

Nel pomeriggio della stessa domenica gli studenti visiteranno il Museo della Fabbrica di Schindler, l’imprenditore tedesco che, chiamando molti internati a lavorare nel suo impianto, riuscì a sottrarli a morte certa nel vicino lager. Oggi nella ex sede della fabbrica è stata allestita una preziosa testimonianza che riguarda anche l’occupazione nazista della Polonia.

Lunedì gli studenti verranno accompagnati nel complesso concentrazionario di Auschwitz-Birkenau, a pochi chilometri da Cracovia che, nato come campo di lavoro, fra il 1942 e il 1944 fu trasformato in un agghiacciante sistema di sterminio.

Il giorno successivo gli studenti visiteranno, a Cracovia, il quartiere ebraico Kazimierz, le sinagoghe Remuh (con il vicino cimitero) e Tempel.

Il programma prevede giovedì, ultima tappa del viaggio, la visita del “Museo dell’insurrezione di Varsavia”, nella capitale polacca.

I partecipanti

La delegazione è composta dagli studenti di istituti di scuola media superiore della Liguria vincitori del concorso, dal rabbino capo della Comunità ebraica di Genova Giuseppe Momigliano, dai rappresentanti liguri dell’Aned (Associazione nazionale deportati) e da alcuni consiglieri regionali.