Giorno del ricordo, Bucci: “Basta oltraggi alla memoria delle foibe”. Presidio Anpi dalla targa di Norma Cossetto

Genova. Oggi, 10 febbraio, cade la ricorrenza del Giorno del Ricordo, la commemorazione civile italiana che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata al termine del secondo conflitto mondiale. La giornata, istituita nel 2024, da tempo è diventata però frontiera di scontro politico e non solo. Epicentro urbano di questo confronto periodico, Oregina, dove, nei pressi della famosa e panoramica rotonda, è stata installata la targa che ricorda Norma Cossetto, una giovane studentessa italiana uccisa e infoibata dai partigiani comunisti di Tito a causa della sua “italianità” e appartenenza al partito fascista, già figlia di Giuseppe Cossetto, un dirigente locale del Partito Nazionale Fascista, segretario politico del Fascio di Santa Domenica di Visinada e podestà che operò nell’area istriana durante l’occupazione fascinazista della regione. Una targa che periodicamente viene distrutta da attivisti antifascisti, che vedono in questa “monumentalità” una strumentalizzazione storica per sdoganare la rivalsa delle destre, anche e soprattutto quelle estreme.

E anche quest’anno, il Giorno del Ricordo rischia di essere caratterizzato da polemiche e aspri scontri politici: “Oggi commemoriamo le vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano, una delle pagine più dolorose della nostra storia – scrive Regione Liguria in un post pubblicato sulla pagina facebook dell’ente, corredata da una foto in bianco e nero della suddetta targa in frantumi – Il ricordo è riaffermazione dei valori della memoria, è indispensabile per non dimenticare le persecuzioni contro gli italiani di cui il sacrificio di Norma Cossetto è simbolo. Non avere oggi rispetto per chi è stato vittima di questa tragedia equivale a tradire i valori della nostra democrazia e negare quei giorni di vergogna”. E poi lo slogan: “Mai più oltraggi al ricordo“.

Un messaggio che viene rincarato dalla nota stampa diffusa in mattinata: “L’impegno di Regione vuole essere anche un omaggio ai tanti esuli che sono stati accolti dalla Liguria e che si sono impegnati nei decenni a portare avanti la testimonianza di un fatto storico per troppo tempo volutamente dimenticato”. Con il messaggio del presidente Marco Bucci: “L’omaggio alle vittime e il ricordo di questa vergognosa pagina di persecuzioni contro gli italiani non possono però essere rivolti solo al passato, ma devono diventare insegnamento per le future generazioni. Per questo non possiamo tollerare che ancor oggi ci sia chi oltraggia la memoria delle foibe, negando quanto accaduto con parole, gesti violenti e atti vandalici. Il messaggio di Regione Liguria, oggi più che mai, è di ferma condanna di chi ritiene che la normale dialettica politica e democratica possa essere sostituita con atteggiamenti che appartengono a un passato che non deve più ritornare“.

“Una pagina di storia a lungo dimenticata – aggiunge il vicepresidente con delega alla Cultura Simona Ferro – che ha ferito profondamente la civiltà italiana ma dalla quale il nostro Paese ha saputo rialzarsi, anche grazie alla dignità e alla forza degli esuli. Tra le regioni che seppero accoglierli ci fu anche la Liguria, dove arrivarono più di ottomila persone. Ricordare oggi significa riaffermare un principio tanto semplice quanto necessario: nessuna violenza, nessuna morte di innocenti può essere giustificata. Coltivare il ricordo è un impegno civile per respingere ogni forma di odio e fare in modo che simili tragedie non si ripetano”.

Il post del Comune di Genova

Anche il Comune di Genova ha affidato ai social la memoria di questa giornata: ” Oggi, 10 febbraio, si celebra il Giorno del Ricordo, istituito per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nel secondo dopoguerra – si legge in post – Una ricorrenza dedicata al ricordo degli istriani, fiumani e dalmati costretti a lasciare le proprie terre e di tutte le vittime di una pagina dolorosa della nostra storia”

Il presidio di Anpi Oregina

Nel frattempo, già da diverse ore, circolo sui social e nelle chat, l’invito all’iniziativa di Anpi Oregina, che come ogni anno presidierà la rotonda di Oregina in occasione di questa giornata: l’iniziativa è stata lanciata con appuntamento alle 15 di questo pomeriggio.

Rixi: “La memoria non si cancella, si difende”

“Le foibe sono state una tragedia storica per troppo tempo rimossa o minimizzata. Migliaia di italiani uccisi per odio ideologico ed etnico. Una ferita che ancora oggi una parte della sinistra nostalgica del comunismo fatica a condannare senza ambiguità. Norma Cossetto aveva 23 anni. Fu uccisa perché italiana. Anche a Genova la memoria è stata colpita. La targa dedicata a Norma è stata più volte vandalizzata. Un fatto grave, che non può essere ignorato. Per questo va ripristinata. Non per provocazione, ma per rispetto. Non per dividere, ma per onorare una vittima innocente e difendere la verità storica contro l’odio e l’oblio. La memoria non si cancella, si difende.” Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

Minuto di silenzio in consiglio regionale

Prima di iniziare la trattazione delle interrogazioni e interpellanze previste nell’ordine del giorno della seduta, il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari ha chiesto un minuto di silenzio e ha dichiarato: “Quegli uomini e quelle donne furono italiani due volte: per nascita e per scelta. Una scelta pagata con l’esilio, con la perdita della casa, degli affetti, delle radici, e spesso con un lungo silenzio che per decenni ha accompagnato questa vicenda. Un silenzio legato agli equilibri internazionali del dopoguerra, che ha pesato sulla verità storica e sul riconoscimento della sofferenza vissuta. Ricordare oggi significa dare spazio alla verità e alla dignità delle persone. Significa affermare che la memoria è parte integrante della nostra identità democratica”