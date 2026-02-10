Giorno del ricordo a Recco, il messaggio del sindaco Gandolfo: “Sprone a difendere democrazia e dialogo”

Recco. Il 10 febbraio si commemora Il “Giorno del Ricordo”. La solennità del Giorno del Ricordo è stata istituita nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati nel Secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

“Il Giorno del Ricordo ha un valore fondamentale – sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo – perché ci richiama a una delle pagine più dolorose della nostra storia. La tragedia delle foibe ci ricorda dove possono condurre i totalitarismi e tutte quelle ideologie che negano i diritti umani, discriminano le minoranze e soffocano le libertà individuali. Questa ricorrenza ci sprona a difendere con ancora maggiore convinzione la democrazia, la pace e il dialogo tra gli Stati. Oggi rendiamo omaggio alle sofferenze vissute dagli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, costretti ad abbandonare le loro case alla fine della Seconda guerra mondiale”

“Ai loro discendenti, molti dei quali trovarono accoglienza e una nuova vita anche a Recco, rivolgo il mio saluto a nome di tutti i cittadini. Desidero ricordare che tra il 1946 e il 1964 la nostra città accolse circa 300 profughi giuliano‑dalmati, offrendo loro ospitalità e opportunità di lavoro, la loro presenza ha contribuito in modo significativo alla vita sociale ed economica di Recco”.