  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il commento

Giorno del ricordo a Recco, il messaggio del sindaco Gandolfo: “Sprone a difendere democrazia e dialogo”

"Tra il 1946 e il 1964 la nostra città accolse circa 300 profughi giuliano‑dalmati, offrendo loro ospitalità e opportunità di lavoro, la loro presenza ha contribuito in modo significativo alla vita sociale ed economica di Recco"

Generico febbraio 2026

Recco. Il 10 febbraio si commemora Il “Giorno del Ricordo”. La solennità del Giorno del Ricordo è stata istituita nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati nel Secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

“Il Giorno del Ricordo ha un valore fondamentale – sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo – perché ci richiama a una delle pagine più dolorose della nostra storia. La tragedia delle foibe ci ricorda dove possono condurre i totalitarismi e tutte quelle ideologie che negano i diritti umani, discriminano le minoranze e soffocano le libertà individuali. Questa ricorrenza ci sprona a difendere con ancora maggiore convinzione la democrazia, la pace e il dialogo tra gli Stati. Oggi rendiamo omaggio alle sofferenze vissute dagli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, costretti ad abbandonare le loro case alla fine della Seconda guerra mondiale”

“Ai loro discendenti, molti dei quali trovarono accoglienza e una nuova vita anche a Recco, rivolgo il mio saluto a nome di tutti i cittadini. Desidero ricordare che tra il 1946 e il 1964 la nostra città accolse circa 300 profughi giuliano‑dalmati, offrendo loro ospitalità e opportunità di lavoro, la loro presenza ha contribuito in modo significativo alla vita sociale ed economica di Recco”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.