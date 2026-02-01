  • News24
Lutto

E’ morto Gilberto Salmoni, ultimo sopravvissuto genovese dei campi di sterminio nazisti

Recentemente era stato insignito del Grifo d'Oro: dopo la prigionia una lavoro instancabile di testimonianza delle scuole

gilberto salmoni

Genova. Si è spento oggi a 98 anni Gilberto Salmoni, ultimo sopravvissuto italiano al campo di Buchenwald e presidente onorario dell’Aned Liguria. Ricoverato a Genova per problemi respiratori, era stato recentemente insignito del Grifo d’Oro, massima onorificenza cittadina.

Arrestato a sedici anni insieme alla famiglia mentre tentava la fuga in Svizzera, Salmoni fu trasferito dal campo di Fossoli a quello di Buchenwald nel luglio 1944. Sopravvissuto alla prigionia, ha dedicato gran parte della sua vita alla testimonianza nelle scuole, promuovendo instancabilmente tra i giovani i valori della responsabilità e dell’identità europea.

La scomparsa di Salmoni ha suscitato profondo cordoglio in tutta la città. Le esequie si terranno martedì 3 febbraio, alle ore 10, presso il tempio laico del cimitero di Staglieno.

