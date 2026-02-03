  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Funerali

A Staglieno l’ultimo saluto a Gilberto Salmoni: sul feretro il fazzoletto di Buchenwald

“Gilberto ha passato il testimone con il suo esempio - ha detto Filippo Biolè, presidente di Aned - E i tantissimi semi che ha sparso hanno germogliato"

Generico febbraio 2026

Genova. Una folla commossa si è ritrovata martedì mattina al tempio laico di Staglieno per l’ultimo saluto a Gilberto Salmoni, testimone genovese dell’Olocausto, scomparso domenica a 97 anni, pochi giorni dopo avere ricevuto il Grifo d’oro.

A campeggiare sul feretro il fazzoletto di Buchenwald e la fotografia sorridente in mezzo alla neve, una delle sue passioni. Presenti la sindaca di Genova Silvia Salis e la vicepresidente della Regione, Simona Ferro, e tanti giovani che dalla voce di Salmoni aveva sentito raccontare la storia: tra loro una classe del liceo Colombo, dove aveva tenuto uno dei suoi ultimi incontri.

“Gilberto ha passato il testimone con il suo esempio – ha detto Filippo Biolè, presidente di Aned – E i tantissimi semi che ha sparso hanno germogliato. Ieri, a un incontro con oltre 300 ragazzi, appena l’ho nominato sono esplosi in un applauso caloroso. Questo è il compito che Aned ha raccolto e che porteremo avanti”.

Più informazioni
leggi anche
gilberto salmoni
L'addio
I funerali di Gilberto Salmoni martedì mattina al tempio laico di Staglieno
gilberto salmoni
Lutto
E’ morto Gilberto Salmoni, ultimo sopravvissuto genovese dei campi di sterminio nazisti
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.