Genova. Una folla commossa si è ritrovata martedì mattina al tempio laico di Staglieno per l’ultimo saluto a Gilberto Salmoni, testimone genovese dell’Olocausto, scomparso domenica a 97 anni, pochi giorni dopo avere ricevuto il Grifo d’oro.

A campeggiare sul feretro il fazzoletto di Buchenwald e la fotografia sorridente in mezzo alla neve, una delle sue passioni. Presenti la sindaca di Genova Silvia Salis e la vicepresidente della Regione, Simona Ferro, e tanti giovani che dalla voce di Salmoni aveva sentito raccontare la storia: tra loro una classe del liceo Colombo, dove aveva tenuto uno dei suoi ultimi incontri.

“Gilberto ha passato il testimone con il suo esempio – ha detto Filippo Biolè, presidente di Aned – E i tantissimi semi che ha sparso hanno germogliato. Ieri, a un incontro con oltre 300 ragazzi, appena l’ho nominato sono esplosi in un applauso caloroso. Questo è il compito che Aned ha raccolto e che porteremo avanti”.