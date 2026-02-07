Genova, gli appassionati di Kawasaki si uniscono per aiutare i figli del loro Presidente recentemente scomparso

Genova. “Fabio ha affrontato battaglia nel silenzio e lascia una moglie e due figli, di 15 e 17 anni. I Kawalieri di Akashi vogliono offrire un sostegno concreto, un aiuto reale e immediato, che garantisca serenità ai suoi eredi”.

Fabio Serio, operaio di Genova, recentemente scomparso a soli cinquant’anni, era il Presidente del più grande fan club italiano di appassionati di Kawasaki, che hanno deciso di aiutare la sua famiglia con una raccolta su GoFundMe. “Dedicava il poco tempo che aveva – scrivono gli organizzatori – alla crescita del gruppo: contattava fornitori, i manager di Kawasaki, inventava loghi, creava gadget:s sempre con cuore e passione”. “Ora – aggiungono – abbiamo una missione da compiere: aiutare i suoi figli”. La raccolta fondi, arrivata a 8.600 euro, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/un-pensiero-per-fabio