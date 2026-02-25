Genova Antiquaria si chiude con un +5% di visitatori e un lieve aumento della raccolta benefica

Genova. Si è chiusa la seconda edizione di Genova Antiquaria, l’appuntamento dedicato all’arte, alla storia e al collezionismo di alto livello dal 20 al 24 febbraio 2026 a Palazzo della Meridiana.

La manifestazione ha registrato un incremento del 5%, con un totale di 1.555 visitatori contro i 1.488 dello scorso anno. Anche la raccolta benefica, interamente devoluta a favore di Fondazione Ego – Emozioni Giocate Ets che da anni lavora nel sostegno a bambini e ragazzi con disabilità e disturbi dello spettro autistico attraverso percorsi di autonomia e inclusione, ha segnato un risultato positivo, raggiungendo 7.641 euro, in aumento rispetto ai 7.625 euro dell’edizione precedente. Un risultato particolarmente significativo se si considera che l’evento si è svolto con 1 giorno in meno di apertura rispetto allo scorso anno.

Una grande soddisfazione per gli organizzatori e per gli 11 espositori che, nell’arco di sei giorni, hanno saputo intercettare un pubblico non solo genovese e ligure, ma proveniente anche da diverse regioni del Nord Italia, chiudendo la manifestazione con esiti commerciali pienamente positivi.

“Questa seconda edizione ha confermato la solidità e il valore di Genova Antiquaria, sia per la qualità delle opere presentate sia per l’attenzione dimostrata da un pubblico competente e realmente interessato. Nonostante un giorno in meno di apertura, l’interesse e i riscontri commerciali sono stati molto positivi. Siamo pronti a rimetterci al lavoro per la terza edizione, con l’obiettivo di rendere l’appuntamento ancora più ricco e attrattivo” dichiarano gli espositori in una nota.

“Il nostro obiettivo è valorizzare Palazzo della Meridiana come luogo vivo, capace di accogliere eventi di alto profilo e di generare ricadute culturali e solidali per la città. Il risultato di questa edizione ci incoraggia a proseguire con determinazione, lavorando fin da ora alla terza edizione” dichiara Davide Viziano, presidente dell’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana Aps.