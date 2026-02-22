Genoa – Torino LIVE (1-0). Norton-Cuffy porta in vantaggio il Grifone

Genova. Genoa – Torino 1-0 (22′ Norton-Cuffy)

33′ Occasione Genoa! Calcio piazzato di Malinovskyi sulla barriera, l’azione prosegue e il cross di Baldanzi pesca Vasquez di testa. Il messicano non si attendeva il “buco” di Maripan che era davanti a lui e colpisce male. Palla fuori

32′ Colombo vistosamente strattonato poco prima dell’area di rigore guadagna un calcio piazzato interessante dal vertice destro dell’area

22′ Gol del Genoa! Norton-Cuffy col destro si fa trovare pronto in area di rigore sulla deviazione di Paleari al potente diagonale di Ekuban ben servito da Colombo. Lazaro prova a ostacolare il numero 15 del Genoa senza arrivarci

18′ Palleggio del Genoa alla ricerca di un varco, Norton-Cuffy riceve sulla sinistra e prova il cross: totalmente fuori misura. De Rossi applaude per incitare il numero 15

13′ Cross basso di Ellertsson, Colombo un po’ strattonato non riesce a intervenire in area di rigore. Paleari blocca il pallone

12′ Colombo con una finta lascia sul posto Maripan, che lo mette giù. Qui Guida grazia il difensore del Torino che poteva anche essere ammonito

2′ Baldanzi subito in evidenza, bello scambio con Colombo e filtrante per Ekuban di quest’ultimo che viene intercettato da Maripan

1′ Subito Genoa in attacco, con Ekuban che dal limite sbaglia tutto però con un passaggio che favorisce la difesa avversaria

1′ Si parte con palla al Torino (oggi in maglia bianca) e il Genoa che attacca verso la Gradinata Nord

Lunch match al Ferraris tra Genoa e Torino. De Rossi cambia due terzi dell’attacco inserendo Baldanzi ed Ekuban dal primo minuto. Vitinha in panchina. Ellertsson confermato a sinistra al posto di Martin.

Pre-partita all’insegna dell’amicizia e della stima tra le due tifoserie con uno striscione emblematico in Gradinata Nord: “Genoa e Toro simbolo di amicizia e lealtà. La nostra storia mai tramonterà”.

Partita che inizia con qualche minuto di ritardo per soccorrere una persona che è caduta nel fossato in Gradinata Sud.

Formazioni Genoa – Torino

Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Baldanzi, Colombo, Ekuban.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Sabelli, Doucouré, Zatterstrom, Masini, Amorim, Onana, Messias, Vitinha, Cornet, Ekator.

Torino: Paleari, Coco, Maripàn, Ebosse, Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador, Simeone, Kulenovic.

Allenatore: Baroni.

A disposizione: Israel, Siviero, Nkounkou, Pedersen, Biraghi, Ismajli, Marianucci, Anjorin, Ilic, Tameze, Casadei, Prati, Njie, Zapata.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata; assistenti: Ceccon, Bianchini; quarto assistente: Sozza; Var: Maresca; Avar: Fourneau.

Spettatori: 31.534 (di cui 28101 abbonati e 871 settore ospiti)