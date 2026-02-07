Genoa – Napoli LIVE (1-0). Malinovskyi su rigore porta in vantaggio il Grifone

Genova. Genoa – Napoli 1-0 (3′ Malinovskyi R)

13′ Primo squillo del Napoli, che arriva al tiro in area con McTominay, che sfrutta una sponda: destro alto sopra la traversa

3′ Sul dischetto Malinovskyi non sbaglia! Meret spiazzato. Genoa che non poteva partire meglio

2′ Massa va a vedere e concede il rigore: ammonito Meret

1′ Neanche partiti e c’è subito un check var per un possibile calcio di rigore per un’uscita di Meret su Vitinha. Lancio di Ellertsson, Buongiorno fa scorrere e Vitinha ne approfitta per arrivare in area e prima sul pallone. Meret si oppone col corpo e il portoghese finisce a terra

1′ Si parte con palla al Napoli, oggi in bianco. Il Genoa attacca verso la Gradinata Sud in questo primo tempo

Non cambia Daniele De Rossi, che per Genoa – Napoli schiera la stessa formazione della partita con la Lazio. Il nuovo acquisto Amorim, dunque, parte dalla panchina. Malinovskyi confermato in regia. Davanti la coppia Colombo – Vitinha. Leggera pioggia al Ferraris già dal riscaldamento, ma non c’è vento.

Nel Napoli Rrahmani prende il posto dell’infortunato Di Lorenzo. Conte ha una panchina particolarmente corta alla luce delle tante assenze.

Sono 23 i punti di differenza tra le due squadre, ma come ha detto De Rossi, al Ferraris può succedere di tutto.

Prima dell’inizio della gara due mazzi di fiori sono stati deposti sotto le due gradinata in ricordo dell’uccisione di Vincenzo Claudio Spagnolo, assassinato il 29 gennaio 1995.

Formazioni Genoa – Napoli

Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin, Colombo, Vitinha.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Leali, Sommariva, Zatterstrom, Otoa, Sabelli, Masini, Amorim, Onana, Messias, Ekhator, Ekuban, Cornet.

Napoli: Meret, Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus, Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara, Elmas, Hojlund.

Allenatore: Conte.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Beukema, Olivera, Prisco, De Chiara, Santos, Lukaku, Giovane.

Arbitro: Massa di Imperia; Assistenti: Meli, Alassio; Quarto uomo: Manganiello; Var: Di Bello; Avar: Fabbri.

Ammoniti: Meret (N)