Genoa, l’AIA ammette l’errore sul rigore assegnato al Napoli. Il club: “Segnale di onestà intellettuale e professionalità”

Genova. “In sala Var Di Bello e Fabbri si fanno attirare dal contatto tra Cornet e il collo piede di Vergara. Si tratta di una semplice presa di posizione, un movimento del tutto accidentale di Cornet, non c’è assolutamente fallo“.

Questo un estratto delle parole del componente AIA Dino Tommasi a Open Var sull’episodio contestato dal Genoa del calcio di rigore assegnato al Napoli al fotofinish. Un’ammissione dell’errore che i rossoblù hanno accolto tramite un comunicato stampa pubblicato poco fa.

La nota della società rossoblù

Il Genoa CFC prende atto e accoglie con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dalla Commissione Arbitri Nazionale A e B (C.A.N.) in merito a episodi tecnici verificatisi in particolare nelle recenti partite, l’ultimo dei quali nel match con il Napoli di sabato 7 febbraio.

La trasparenza palesata dai vertici tecnici arbitrali della C.A.N. nel valutare la dinamica di gioco tra Cornet e Vergara, come gli episodi di Lazio-Genoa nella precedente giornata di campionato, rappresenta, per il nostro Club, un segnale di onestà intellettuale e di professionalità.

Riteniamo che il dialogo aperto, il confronto costante e costruttivo attraverso i canali ufficiali dedicati, che si protrae negli anni e mai è venuto a mancare, rimangano gli strumenti più idonei con cui rappresentare il nostro club e contribuire a una sempre maggiore coerenza e precisione, per quanto attenga alle direzioni di gara e nel rispetto di chiare e uniformi linee guida arbitrali.

Nel pieno della competizione per il raggiungimento degli obiettivi stagionali, il Genoa CFC intende continuare a fornire un apporto tangibile per affermare i più elevati ideali e canoni dello sport. Il riconoscimento di una difformità di giudizio offre l’occasione per ribadire l’impegno dei nostri tesserati, a mantenere un comportamento adeguato e favorire un clima improntato alla serenità e cordialità nei rapporti.