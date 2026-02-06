Nuovo direttivo per il Genoa club Giustizia Rossoblù: il presidente è Giovanni Anania

Genova. Il Genoa club Giustizia Rossoblù, punto di riferimento del tifo genoano per gli avvocati, magistrati, cancellieri, periti, curatori e, in generale, per tutti i professionisti che gravitano attorno al mondo della giustizia, ha rinnovato le cariche sociali nel corso dell’assemblea dei soci che si è tenuta il

17 Dicembre 2025 all’Estoril di corso Italia.

E’ stato eletto presidente l’avvocato Giovanni Anania, che sarà coadiuvato da un ufficio di presidenza tutto al femminile: la vice presidente Anna Cerbara, la segretaria Simonetta Cocconi e la tesoriera Federica Adorni.

Completano l’organigramma i colleghi avvocati Paolo Frank, Riccardo Passeggi, Eugenio Segalerba, Riccardo Lamonaca e Luca Ciurlo, mentre il presidente uscente Mario Epifani, e per tanti anni anima del club, è stato nominato a presidente onorario.

“Eredito questa carica, di cui sono molto orgoglioso ed onorato, da una istituzione della genoanità quale è l’avvocato Mario Epifani – ha dichiarato il neo presidente Giovanni Anania – a cui va il mio personale ringraziamento e quello di tutti gli iscritti. Spero di essere all’altezza del compito e confido nel sostegno di tutto il nuovo Consiglio Direttivo per continuare l’opera del mio predecessore con l’organizzazione di eventi, anche non strettamente legati al mondo del calcio. Il Club si propone di effettuare, infatti, trasferte al seguito del Vecchio Balordo e di pianificare eventi di socializzazione ed iniziative di solidarietà che possano coagulare ulteriormente la già nutritissima comunità genoana di Palazzo di Giustizia e dintorni”.