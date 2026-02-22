Genoa, Baldanzi: “La Nord si sente molto dal campo, De Rossi l’ho ritrovato con la stessa fame”

Genova. “Sono felicissimo per l’esordio perché ha portato 3 punti. Un bel segnale perché anche se sono in difficoltà il Torino è una squadra forte”. Sono le prime parole in sala stampa di Tommaso Baldanzi dopo la bella prestazione dal primo minuto.

Il giocatore, che De Rossi aveva descritto come timido quando era arrivato a Roma da Empoli, ha dimostrato invece grande personalità: “Parlo molto con i compagni, mi piace avere comunicazione, ma non direi mai qualcosa di male”. Avere un allenatore che crede così tanto in lui è iportante: “Sposa le mie stesse idee, ha fame di vincere, mi piace suo atteggiamento. Tutti lo ascoltiamo e lavoriamo dritti per le nostre strada”.

Se lui è cresciuto, anche De Rossi lo è: “Sicuramente sì, è cresciuto e non era facile dall’ambiente in cui veniva per lui. L’ho ritrovato uguale, cioè con la stessa fame, con la stessa voglia di portare gli obiettivi che prima erano della Roma e adesso sono del Genoa. Questo non è scontato e penso gli faccia molto onore”.

Confessa che la partita col Torino era stata preparata così, di restare il più possibile nella loro metà campo. “Siamo stati bravi a giocare e a non sbagliare passaggi. Ci possiamo salvare anche giocando, per lunghi tratti abbiamo fatto un possesso bellissimo. Ci eravamo preparati a soffocarli. Per noi era una partita delicata e siamo stati bravi. Dobbiamo continuare ed essere consapevoli che possiamo togliere le castagne dal fuoco”.

Durante la discesa palla al piede che poi ha portato alla rete di Ekuban, descrive: “La Nord si sentiva molto, dal campo. È stato bello, i tifosi ci danno una grandissima mano. Lo stadio in casa deve essere il nostro fortino, ci danno una grande spinta”.

Dice di stare bene, anzi “benissimo. Avevo qualche altro minuto“. E sulla suggestione di giocare con Messias risponde: “Mi piacerebbe tantissimo, mi stuzzica molto giocare come lui. Poi abbiamo caratteristiche simili e capisco che l’allenatore debba fare delle scelte”.

E del Genoa gli è subito piaciuto il clima al centro sportivo: “Mi è piaciuto tutto. Mi è piaciuto l’ambiente, mi è piaciuto il centro sportivo, è molto familiare: tutti siamo molto attaccati per portare a casa un obiettivo che persino i fisioterapisti e i dottori vogliono da morire. Tutti lo vogliono veramente tanto e questa cosa mi è piaciuta”.