Genoa, oggi allenamento a porte aperte per la spinta verso il match col Torino

Genova. Oggi il Signorini riapre le sue porte ai tifosi per un abbraccio-incitamento in vista della partita del Genoa contro il Torino. Il match si presenta come fondamentale per il proseguio del campionato rossoblù anche alla luce dei risultati delle dirette concorrenti alla salvezza. I granata, con una vittoria del Grifone, potrebbero essere risucchiati nella lotta. Importante, dunque, l’unità e il calore per dare la spinta ai giocatori e la società l’ha capito. Le prevendite per la partita stanno andando a gonfie vele, con almeno trentamila previsti al Ferraris.

I giocatori oggi sono attesi sui campi a partire dalle 14:30, post palestra dopo la giornata di riposo di ieri. I varchi di accesso aperti al pubblico alle 14. La società consiglia di servirsi dei mezzi pubblici per arrivare a Multedo.

Il campionato del Genoa, complice errori di campo su calci di rigore (Parma, Milan), errori arbitrali a sfavore (ultimo quello col Napoli) e punti sfumati negli ultimi minuti di gara, si è complicato più di quanto in realtà si veda sul campo e dalle statistiche segno di quanto il calcio sia in realtà un gioco completamente diverso dagli altri.

Daniele De Rossi ha indubbiamente cambiato volto alla squadra (diciotto i punti conquistati in 15 partite sotto la sua gestione) e il recupero di alcuni elementi prima a singhiozzo come Messias ed Ekuban può essere un contributo importante a quel salto di qualità che si attende il mister insieme all’innesto di Baldanzi e Amorim. I due, soprattutto il primo, si sono messi in evidenza nello scampolo di partita a Cremona. Baldanzi, in particolare, ha mostrato subito grande personalità. Un aspetto fondamentale in questo Genoa. Era da tempo che la rosa non era al completo (se si esclude Nuredini, che per qualche tempo è stato aggregato alla prima squadra e che in Genoa – Milan di Primavera ha subito una distrazione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni verrà valutata la necessità di un intervento chirurgico).

Con questi acquisti le opzioni di gioco per De Rossi si moltiplicano anche a livello di possibilità di modulo alzando, appunto, la qualità. Malinovskyi, in forte crescita in queste ultime partite, potrebbe così essere impiegato anche in un ruolo più avanzato o essere dispensato dall’essere il regista della squadra. Di certo la qualità non dovrà squilibrare la squadra in fase di non possesso, anche se la filosofia di De Rossi è chiara: per salvarsi serve fare tanti gol. In una fase in cui Norton-Cuffy e soprattutto Martin sono in calo, la crescita dell’ucraino e di Frendrup (tornato ai suoi livelli abituali) e la poliedricità di Ellertsson sono elementi da non sottovalutare.

