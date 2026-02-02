Gaslini, infiltrazione d’acqua danneggia il controsoffitto del reparto di Patologia Neonatale

Genova. Una parte del reparto di Patologia Neonatale dell’Ospedale Gaslini è transennata dalla notte tra il 27 e il 28 gennaio scorso a causa di una infiltrazione d’acqua dovuta al maltempo che ha causato la caduta di alcuni pannelli di cartone del controsoffitto.

L’infiltrazione è stata causata da un’ostruzione dovuta a un sacchetto di tessuto che durante il maltempo si è incastrato e che è stato rimosso.

Il Gaslini fa sapere che in via precauzionale una porzione limitata dell’area è stata temporaneamente resa inagibile e l’attività assistenziale è stata subito riorganizzata, “garantendo la piena sicurezza dei pazienti e la continuità delle cure. La tutela di pazienti e lavoratori resta una priorità assoluta”.