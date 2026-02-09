Gaslini Diffuso: salvati due gemelli prematuri grazie all’asse Genova-Savona

Genova. Nuovo intervento salvavita da parte dell’ospedale pediatrico Gaslini in collaborazione con il San Paolo di Savona, questa volta per aiutare una donna incinta di due gemelli alla 28esima settimana.

La donna è arrivata all’ospedale San Paolo di Savona con un parto imminente e con entrambi i feti in presentazione podalica. Le condizioni cliniche e l’estrema prematurità dei due bambini hanno reso necessario un rapido inquadramento multidisciplinare della situazione. La donna non poteva essere trasferita all’ospedale pediatrico genovese, e l’équipe chirurgica della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia, insieme all’équipe pediatrica-neonatologica del Gaslini Diffuso hanno deciso di procedere a un taglio cesareo d’urgenza.

È stato quindi eseguito l’intervento chirurgico, durante il quale i due gemelli sono venuti alla luce in buone condizioni. I neonati sono stati inizialmente assistiti con supporto respiratorio dall’équipe medico-infermieristica pediatrica di Savona. È stato predisposto il trasporto protetto dei neonati attraverso il Servizio di Trasporto Emergenza Neonatale (STEN) dell’Istituto Gaslini, e un’equipe della Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale pediatrico ligure è arrivata a Savona per gestire il delicato trasporto dei due gemelli fino alla sede genovese.

I neonati sono stati entrambi estubati già nelle ore successive e attualmente sono ricoverati con un peso di 1220 kg e 1350 kg nella Terapia Intensiva Neonatale dell’Istituto Gaslini per i monitoraggi.

“Il Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale rappresenta uno strumento fondamentale nell’organizzazione della rete perinatale regionale – sottolinea Luca Ramenghi, direttore della Patologia Neonatale e Terapia Intensiva Neonatale dell’Istituto Giannina Gaslini – ma la sua efficacia si consolidate grazie al lavoro in rete con i poli del Gaslini Diffuso e le neonatologie di tutta la Liguria. Disporre di équipe formate e pronte ad agire anche nei presidi periferici fa realmente la differenza nei casi complessi, soprattutto in presenza di un’alta prematurità”.