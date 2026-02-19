Garante regionale dei diritti degli anziani: al via l’iter in Commissione

Genova. È stata presentata oggi in Commissione regionale la Proposta di Legge n. 68/2025 “Istituzione e disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti degli anziani”, a prima firma Carlo Bagnasco e sottoscritta dai consiglieri regionali Chiara Cerri e Angelo Vaccarezza .

Il provvedimento, che ora proseguirà il proprio iter fino alla discussione in Aula, punta a istituire in Liguria la figura del Garante regionale dei diritti degli anziani, con funzioni di tutela, vigilanza e promozione dei diritti delle persone della terza età, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai servizi sociosanitari, la prevenzione di abusi e discriminazioni e la piena inclusione nella vita sociale .

«Si tratta di un atto di grande civiltà istituzionale – dichiara Carlo Bagnasco –. In una regione come la Liguria, con una percentuale tra le più alte di popolazione anziana in Italia, è doveroso dotarsi di uno strumento concreto che garantisca ascolto, tutela e rappresentanza. Con questo primo passaggio in Commissione compiamo un passo importante verso un obiettivo che consideriamo prioritario».

«Questa proposta di legge – aggiunge Chiara Cerri – rafforza l’attenzione verso una fascia di cittadini che rappresenta una ricchezza per il nostro territorio. Il Garante sarà un punto di riferimento per segnalazioni, criticità e proposte, contribuendo a migliorare la qualità della vita degli anziani e delle loro famiglie».

«È un segnale politico chiaro – sottolinea Angelo Vaccarezza –: la tutela dei diritti non può fermarsi sulla carta. Vogliamo un’istituzione che vigili, proponga soluzioni e collabori con enti e strutture affinché nessuno venga lasciato indietro».

Un sentito ringraziamento viene rivolto a Claudio Muzio, già Consigliere regionale nella scorsa legislatura, che per primo aveva presentato questa proposta nel 2021, avviando un percorso oggi ripreso e rafforzato, e al professor Claudio Eva, Segretario regionale di Forza Italia Seniores Liguria, tra i promotori dell’iniziativa, per il contributo costante e l’impegno sul tema.