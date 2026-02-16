Furti, una lite a colpi di spranga e un’altra a pugni: due denunce della polizia locale

Genova. La polizia locale ha denunciato due persone in seguito seguito a un’indagine avviata mercoledì scorso dopo una violenta lite con tanto di spranga tra due stranieri, uno marocchino e l’altro senegalese, entrambi denunciati per lesioni aggravate.

Grazie alle indagini gli agenti hanno appurato che il marocchino stava cercando successivi di utilizzare carte di credito rubate presso diversi esercizi commerciali della zona.

L’uomo è stato intercettato grazie alle segnalazioni dei commercianti e alle telecamere dopo aver tentato un furto, poco distante da via San Luca, all’interno di un negozio gestito da un cittadino senegalese; quest’ultimo ha reagito al tentativo di furto colpendo l’uomo con due pugni e facendolo cadere al suolo, prima che lo stesso cittadino marocchino commettesse alcuni gravi atto di autolesionismo utilizzando una bottiglia di vetro.

All’arrivo della pattuglia, il commerciante senegalese ha tentato peraltro di disfarsi di circa 6 grammi di crack, recuperati dagli agenti : per questo motivo è stato indagato a piede libero per detenzione di stupefacenti, lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.