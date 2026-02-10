Furti e rapine nei negozi del centro, presto un incontro tra giunta Salis e commercianti

Genova. “Insieme all’assessora al Commercio Tiziana Beghin abbiamo proposto un incontro ai commercianti di via Ceccardi e delle zone limitrofe, in centro città, e ho richiesto alla prefettura di inserire il tema dei furti e del degrado in quell’area all’ordine del giorno della prossima riunione del comitato per l’ordine pubblico e sicurezza”. Così l’assessora comunale alla Polizia locale Arianna Viscogliosi rispondendo a tre diverse interrogazioni a risposta immediata presentate in consiglio comunale da tre consiglieri di maggioranza e opposizione, Nicholas Gandolfo (Fratelli d’Italia), Mario Caraffini (Pd) e Paola Bordilli (Lega).

La questione è arrivata all’ordine del giorno dopo i ripetuti casi di cronaca, tra cui un colpo che ha provocato danni ingenti alla nota profumeria Sbraccia. Altri furti si sono ripetuti nei giorni successivi ma i negozianti hanno sottolineato come la situazione sia da tempo fuori controllo.

“Nonostante le narrazioni di questa giunta – ha detto il consigliere Nicholas Gandolfo – continuiamo a essere molto preoccupati e chiediamo quale sia la strategia dell’amministrazione per risolvere il problema, abbiamo anche proposto un ordine del giorno sul consumo di crack e ci è stato bocciato”.

“La preoccupazione è condivisa – aggiunge Mario Caraffini, Pd – ma sappiamo che ci troviamo di fronte a un problema urbanistico e sociale, non solo di sicurezza, che va affrontato in maniera strutturale e coinvolgendo vari settori”.

“Vogliamo sapere cosa vuol fare il Comune oggi – sottolinea la leghista Paola Bordilli – perché fino a ora dalla giunta abbiamo osservato solo un continuo scaricabarile sul governo o sulla giunta precedente, siamo di fronte a un territorio insicuro e meno sicuro di prima, questo nonostante le videocamere che noi abbiamo fortemente voluto e che qualcuno a sinistra definisce voyerismo sociale della destra”.

L’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi ha annunciato che è in programma una commissione consiliare sul tema. “Stiamo lavorando con il massimo impegno, facendo il possibile e anche di più, anche in collaborazione con le altre forze dell’ordine, il presidio di tutta l’area è costante, sia con pattuglie sia con passaggi di polizia giudiziaria in borghese, sia con gli agenti in motocicletta, con un fine sia di intervento sia di dissuasione della microcriminalità”.

In merito agli ultimi fatti, tra cui la rapina alla profumeria, Viscogliosi dice: “La polizia locale ha rintracciato l’autore, così come è avvenuto per altri episodi, a fine 2025 è stata inoltre portata a termine una vasta operazione, purtroppo uno dei soggetti arrestati è tornato in circolazione poco dopo e ha compiuto altro reato per cui è stato nuovamente arrestato”.

“La sicurezza è sempre un sintomo di cause diverse – conclude Viscogliosi – che fanno indagate di volta in volta e affrontate seriamente e non a colpi di proclama, in Portoriia c’è un tema di desertificazione commerciale che va avanti da anni, questo non aiuta a presidiare il territorio, ma l’area è prioritaria e quindi attuiamo modelli sicurezza integrata cercando di supportare esercizi commerciali e cittadini contro fenomeni di microcriminalità”.