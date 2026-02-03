Fruit Logistica di Berlino, Liguria torna protagonista nella principale fiera del commercio mondiale di frutta e verdura

Genova. La Liguria torna protagonista al Fruit Logistica di Berlino, la vetrina internazionale della logistica e del commercio mondiale di frutta e verdura fresca, che raduna da domani, mercoledì 4 febbraio, a venerdì 6 febbraio, oltre 2.500 espositori provenienti da circa 90 Paesi di tutto il mondo. La partecipazione regionale, coordinata da Liguria International, coinvolge i principali players della nostra regione sotto lo slogan “Liguria. The Fruitful Hub”. Alle consolidate presenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed Orientale, di Società Gestione Mercato con il Centro Agroalimentare di Genova e delle associazioni di categoria (Spediporto, Assagenti e Confcommercio), si è aggiunto quest’anno il Distretto Florovivaistico della Liguria, a rappresentazione di oltre 3000 aziende produttrici.

“Istituzioni e imprese fanno rete per ribadire il ruolo centrale della Liguria nel settore – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Siamo la prima regione in Italia in ambito di blue economy e primo hub portuale per il traffico di container in Italia. Un valore che dobbiamo promuovere in occasioni come questa, e la prossima al Fruit Attraction di Madrid, per intercettare nuovi mercati e accrescere la competitività del nostro sistema economico”.

La fotografia regionale delinea un “sistema ligure” strategico nella filiera dei prodotti deperibili destinati ai mercati italiani e del Sud Europa, con più di 100.000 unità reefer dei Ports of Genoa e oltre 235.000 tonnellate di frutta fresca movimentate nel 2024 dal solo Porto di Vado Ligure, e con il 18% della quota nazionale dei contenitori gateway gestita dal Porto della Spezia. Il Mercato Ortofrutticolo di Genova si presenta come centro logistico agroalimentare di rilevanza nazionale, operativo 24 ore su 24, con una media di 1200 accessi giornalieri, un fatturato oltre 250 milioni all’anno, in cui trovano spazio 26 grossisti dell’ortofrutta, 22 imprese della logistica, 9 attività florovivaistiche e un totale di 575 lavoratori diretti (5.590 nell’indotto). Nello stand regionale ci saranno poi Spediporto, associazione delle case di spedizione internazionali con circa 600 aziende e 12.500 addetti, Assagenti, con più di 110 aziende attive a Genova nei diversi settori dello shipping e più di 2.700 dipendenti, e Confcommercio Genova, associazione del commercio alla quale aderiscono le imprese grossiste dell’ortofrutta che operano a Bolzaneto all’interno del Centro Agroalimentare di Genova.