Dissesto

Frana sulle alture di Voltri, transenne in attesa della messa in sicurezza

Vista la presenza di una trentina di famiglie a monte del cedimento sul tratto è stata sistemata una barriera di cemento

Genova. Ancora una frana sul territorio genovese, questa volta in via alla Chiesa di Chiale, sulle alture di Voltri.

Il cedimento si è verificato sabato sera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la polizia locale. Vista la presenza di una trentina di famiglie a monte della frana il tratto è stato transennato con una barriera di cemento per garantire la tenuta in caso di ulteriore caduta di materiale.

La strada è dunque percorribile, in attesa dell’intervento dei tecnici del Comune per stabilire le modalità di messa in sicurezza.

