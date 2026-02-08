Frana sulle alture di Voltri, transenne in attesa della messa in sicurezza

Genova. Ancora una frana sul territorio genovese, questa volta in via alla Chiesa di Chiale, sulle alture di Voltri.

Il cedimento si è verificato sabato sera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la polizia locale. Vista la presenza di una trentina di famiglie a monte della frana il tratto è stato transennato con una barriera di cemento per garantire la tenuta in caso di ulteriore caduta di materiale.

La strada è dunque percorribile, in attesa dell’intervento dei tecnici del Comune per stabilire le modalità di messa in sicurezza.