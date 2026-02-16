  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ricerca

Sestri Levante, la frana di San Bernardo diventa caso di studio all’Università

La giunta comunale ha infatti approvato uno schema di convenzione quadro tra il Comune e il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita

Generico febbraio 2026

Sestri Levante. La frana che interessa la frazione di villa Fontane a San Bernardo, a Sestri Levante, diventa un laboratorio a cielo aperto per ricercatori e studenti che si applicheranno alla ricerca di nuove strategie di mitigazione del rischio idrogeologico.

La giunta comunale ha infatti approvato uno schema di convenzione quadro tra il Comune e il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DiSTAV) dell’Università di Genova, formalizzando una collaborazione già attiva da anni sul versante di Fontane di San Bernardo.

Il sito è interessato da un movimento franoso attivo dal 2014, che aveva comportato l’attivazione, nel 2015, di un articolato sistema di monitoraggio continuo proprio a cura del Distav che, considerando l’elevata qualità e continuità dei dati raccolti, ha proposto di sviluppare studi e ricerche sulla cinematica del fenomeno, sul monitoraggio avanzato e sulla modellazione numerica dei meccanismi di instabilità. 

 La convenzione, senza oneri per le parti, prevede inoltre attività legate a tesi di laurea e dottorati, l’organizzazione di workshop ed eventi scientifici.

“Il fronte di San Bernardo rappresenta un problema idrogeologico complesso di difficile soluzione. Auspico che da questo scenario, i ricercatori del Distav, che ringrazio per il lavoro svolto finora, possano ricavare dati utili a servizio della sicurezza del territorio e dello sviluppo di buone pratiche replicabili anche in altri contesti a rischio”, ha detto il sindaco di Sestri Francesco Solinas.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.