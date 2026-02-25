  • News24
Frana passo Barsanti: tra intrecci di competenze e perizie rientro incerto per i tre residenti

Resta chiuso il cancello di accesso al garage Paganini, ancora inagibile l'appartamento investito dai detriti

Genova. Resta chiuso il cancello di accesso al garage Paganini, in passo Caporale Barsanti, e resta inagibile l’appartamento su cui lo scorso venerdì è caduta una frana che ha trascinato sul vialetto terra e detriti.

Terminate le operazioni di messa in sicurezza e di disgaggio da parte dei vigili del fuoco, la competenza ora passa direttamente nelle mani dei privati, che dovranno trovare un accordo per stabilire tempi e modalità di rimozione dei detriti e di messa in sicurezza del versante del muraglione che ha ceduto.

Il primo passo è quello di dare incarico a un tecnico di stilare una perizia che dovrà poi essere consegnata agli uffici della pubblica incolumità del Comune per chiedere che venga revocata la non agibilità. Soltanto a quel punto, esclusa la possibilità che si verifichino altre frante, sarà possibile per i tre residenti dell’appartamento evacuato tornare a casa. La situazione è però resa ancora più complicata dall’attribuzione di competenze e proprietà tra i vari privati interessati, e cioè condomini e garage, quest’ultimo ricavato in un ex rifugio anti-aereo.

“Come amministrazione abbiamo dato il massimo supporto durante l’emergenza – conferma l’assessore comunale alla Protezione Civile Massimo Ferrante – Ma se l’ambito è privato non possiamo più intervenire. Viviamo in una città in cui ci sono spesso intrecci di proprietà, ed è molto complesso venirne a capo in casi come questi, ma da parte del Comune non ci sono possibilità di intervento”.

Una situazione del tutto simile a quella vissuta dagli abitanti degli appartamenti ai piani terra del palazzo di via Acquarone, poche centinaia di metri di distanza in linea d’aria, su cui il 9 novembre del 2023 si è abbattuta una frana causata dal crollo del muraglione sottostante il parcheggio di via Cabrini. In quel caso erano state 12 le famiglie sfollate, e per molti il rientro nell’appartamento è ancora subordinato all’avvio di lavori per la messa in sicurezza di cui ancora non si sa chi sia il responsabile.

