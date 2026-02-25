Frana passo Barsanti: tra intrecci di competenze e perizie rientro incerto per i tre residenti

Genova. Resta chiuso il cancello di accesso al garage Paganini, in passo Caporale Barsanti, e resta inagibile l’appartamento su cui lo scorso venerdì è caduta una frana che ha trascinato sul vialetto terra e detriti.

Terminate le operazioni di messa in sicurezza e di disgaggio da parte dei vigili del fuoco, la competenza ora passa direttamente nelle mani dei privati, che dovranno trovare un accordo per stabilire tempi e modalità di rimozione dei detriti e di messa in sicurezza del versante del muraglione che ha ceduto.

Il primo passo è quello di dare incarico a un tecnico di stilare una perizia che dovrà poi essere consegnata agli uffici della pubblica incolumità del Comune per chiedere che venga revocata la non agibilità. Soltanto a quel punto, esclusa la possibilità che si verifichino altre frante, sarà possibile per i tre residenti dell’appartamento evacuato tornare a casa. La situazione è però resa ancora più complicata dall’attribuzione di competenze e proprietà tra i vari privati interessati, e cioè condomini e garage, quest’ultimo ricavato in un ex rifugio anti-aereo.

“Come amministrazione abbiamo dato il massimo supporto durante l’emergenza – conferma l’assessore comunale alla Protezione Civile Massimo Ferrante – Ma se l’ambito è privato non possiamo più intervenire. Viviamo in una città in cui ci sono spesso intrecci di proprietà, ed è molto complesso venirne a capo in casi come questi, ma da parte del Comune non ci sono possibilità di intervento”.

Una situazione del tutto simile a quella vissuta dagli abitanti degli appartamenti ai piani terra del palazzo di via Acquarone, poche centinaia di metri di distanza in linea d’aria, su cui il 9 novembre del 2023 si è abbattuta una frana causata dal crollo del muraglione sottostante il parcheggio di via Cabrini. In quel caso erano state 12 le famiglie sfollate, e per molti il rientro nell’appartamento è ancora subordinato all’avvio di lavori per la messa in sicurezza di cui ancora non si sa chi sia il responsabile.