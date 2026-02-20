  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Commento

Frana Lagaccio, Benifei (Pd): “Liguria diventi pioniera per uso IA per mappare le criticità. Serve prevenzione”

"Oggi abbiamo strumenti tecnologici straordinari che se adeguatamente organizzati permetteranno di affiancare tecnicamente l'amministrazione pubblica in modo più efficace e lungimirante.  Sta alla politica avere il coraggio di usarli per proteggere i cittadini e costruire un modello di sviluppo fondato sulla sicurezza, sull'innovazione e sulla responsabilità"

Brando Benifei

Genova. “L’ennesimo smottamento che colpisce Genova conferma quanto il territorio ligure sia fragile dal punto di vista idrogeologico e quanto le nostre infrastrutture siano vecchie e bisognose di manutenzione costante. Non possiamo limitarci alla gestione dell’emergenza: dobbiamo avere l’ambizione di prevenire. Per questo rivolgo un appello alle istituzioni locali e nazionali affinché, insieme agli istituti di ricerca, all’Università, alle fondazioni e al mondo dell’innovazione, si costruisca un grande progetto per utilizzare l’intelligenza artificiale nella mappatura del territorio della Liguria e delle sue infrastrutture”.

Questo il commento dell’eurodeputato PD Brando Benifei, relatore per il regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale, in merito alla frana che ha colpito ieri il quartiere del Lagaccio a Genova e guardando alla fragilità del territorio genovese e ligure.

“Oggi l’AI consente di integrare dati satellitari, sensori, immagini, archivi tecnici e informazioni meteorologiche per individuare in anticipo criticità, vulnerabilità e priorità di intervento.  La Liguria può diventare pioniera in Europa nell’uso dell’intelligenza artificiale per la manutenzione pubblica, ma bisogna essere ambiziosi e fare sistema. Non è accettabile che ancora ieri sia stato rinviato l’accordo sulla possibilità di destinare parte dei ristori chiesti ad Autostrade per l’Italia per il crollo del Ponte Morandi alla manutenzione dei viadotti e delle infrastrutture esistenti. Quelle risorse devono servire a mettere in sicurezza il territorio, non a rimanere bloccate nei rimpalli istituzionali. E non sarà certo l’autonomia sbandierata dal presidente Marco Bucci a risolvere i problemi strutturali degli smottamenti. Le scorciatoie propagandistiche non sostituiscono una visione strategica. La vera domanda che dobbiamo porci è: chi lavora davvero per il bene della Liguria e delle sue comunità? Oggi abbiamo strumenti tecnologici straordinari che se adeguatamente organizzati permetteranno di affiancare tecnicamente l’amministrazione pubblica in modo più efficace e lungimirante.  Sta alla politica avere il coraggio di usarli per proteggere i cittadini e costruire un modello di sviluppo fondato sulla sicurezza, sull’innovazione e sulla responsabilità”, conclude Benifei.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.