Frana in Val Graveglia, Garibaldi (Lega): la Regione attende piano interventi da Città Metropolitana

Liguria. Sulla frana in Val Graveglia. interviene il consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi.

“Vorrei portare a conoscenza i residenti del Tiglio e del suo entroterra che la Regione Liguria ad oggi sta aspettando dalla Città Metropolitana di Genova, visto che la strada è provinciale, un piano di interventi che possa quanto meno poter riaprire la strada”.

La situazione, afferma Garibaldi, è sicuramente complicata perché si tratta di un fronte franoso di proprietà privata.

“Pertanto, ho già discusso la situazione con l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone per una rapida soluzione a questo problema nell’interesse dei residenti, delle imprese e del territorio. L’assessore si è mostrato pienamente disponibile, con il suo assessorato, a valutare prontamente gli interventi che, speriamo il più presto possibile, siano portati avanti dai responsabili della Città Metropolitana di Genova”.