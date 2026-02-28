Frana di Arenzano, le fermate straordinarie dei treni a Vesima saranno attive fino al 15 marzo

Genova. Saranno attive fino al 15 marzo le dieci fermate giornaliere straordinarie del treno alla stazione ferroviaria di Genova Vesima dal lunedì alla domenica. Questo quanto deciso dalla Regione Liguria, in collaborazione con Trenitalia, per sopperire alle difficoltà di mobilità dovute alla frana sulla statale Aurelia nei pressi di Arenzano.
Le fermate aggiuntive sono state inserite a partire dal 6 febbraio dando quindi un supporto concreto a tanti cittadini. “Regione Liguria si è immediatamente attivata per rispondere alle esigenze del territorio di fronte a una situazione emergenziale – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola – Ora prolunghiamo questo importante provvedimento fino al 15 marzo per far sì che, nel frattempo, venga riaperta al traffico viabilistico l’Aurelia. I cittadini potranno così continuare ad avere a disposizione, fino alla data suddetta, 10 fermate straordinarie a Vesima ogni giorno”.
Intanto la buona notizia è che in base al nuovo cronoprogramma l’Aurelia dovrebbe essere riaperta completamente al traffico il 4 marzo.